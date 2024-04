Schönheitswahn? Tim Toupet lässt sich Augenlider straffen

Tim Toupet (52) hat in diesem Jahr schon einige Beauty-Eingriffe hinter sich. Der Partysänger ließ sich bereits Botox in die Stress- und Zornesfalten sowie Hyaluronsäure in die Nase spritzen. Doch damit ist noch nicht Schluss. Der Ballermann-Star lässt sich nun die Augenlider straffen. "Als Friseurmeister ist es selbstverständlich, dass man Schönheit auch nach außen tragen möchte", sagt Tim gegenüber Bild. "Beim Blick in den Spiegel dachte ich: Mein Gott, du siehst aber müde aus – dabei bist du gar nicht müde", erklärt er seinen Korrekturwunsch.

Aber was ist der Grund für die Vielzahl an Eingriffen, die Tim in der jüngsten Zeit vorgenommen hat? "Es ist keine Midlife-Crisis", betont der 52-Jährige. Grundsätzlich sei er mit sich zufrieden: "Alle anderen Stellen an meinem Körper sind wunderbar. Ich glaube, das wird jetzt erst mal der letzte Eingriff sein. Viele übertreiben damit – und da möchte ich mich nicht einreihen."

Offenbar gibt es einen guten Grund, warum sich Tim den Strapazen unterzieht. "Das Sommerhaus war eine sehr starke Herausforderung, und ich bin mit Menschen konfrontiert worden, von denen ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt", betonte der gebürtige Kölner im Interview mit Bild. Deshalb ließ er sich Botox in die Stirn spritzen.

Getty Images Tim Toupet, Partysänger

RTL Carina Crone und Tim Toupet

