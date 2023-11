Warum gab Carina Tim bei Sommerhaus-Ausrastern kein Kontra?

Carina Crone erklärt sich! Die Schlagersängerin und ihr Partner Tim Toupet (52) kämpften ebenfalls im Sommerhaus 2023 um den Sieg, jedoch vergebens. Bei den Spielen konnten sie nicht wirklich abliefern – während der Challenges kam es sogar öfter zum Streit bei dem Paar. Vor allem der "Ich bin ein Döner"-Interpret wurde lauter und kritisierte seine Freundin. Carina blieb hingegen ruhig – aber warum?

Beim großen Wiedersehen thematisiert Moderatorin Frauke Ludowig (59) auch die Szenen, in denen der Ballermannstar Carina anging. Dass sie ihm kein Kontra gab, verwundert viele Fans – die Blondine kann es aber erklären: "Ich habe viel Anstand von zu Hause mitbekommen und habe nachgedacht: Wie wirkt das, wenn ich jetzt hier so ein Drama mache? Das ist nicht meine Welt." Sie habe sich in der TV-Welt bewusst zurückgehalten.

"Wenn ich mir die Aufnahmen angucke, kann ich verstehen, was die Leute da [im Netz] schreiben. Ich habe das so mit mir machen lassen, mache ich privat aber nicht", stellt Carina noch klar. Wenn keine Kameras auf Tim und sie gerichtet sind, teilt sie wohl auch gerne mal aus. "Er braucht kein Mäuschen an seiner Seite", schließt sie ab.

RTL Tim Toupet, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

RTL Carina Crone und Tim Toupet

Instagram / carina_crone Carina Crone, Sängerin

