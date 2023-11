Tim Toupet und Carina verlassen das Sommerhaus freiwillig!

Ihnen wird es im Sommerhaus der Stars einfach zu viel. Aktuell geht es in der berüchtigten Promi-WG in Bocholt wieder heiß her. Mittendrin im Drama sind auch Tim Toupet (52) und seine Freundin Carina Crone – und sie haben offenbar keine Lust mehr, denn in der vergangenen Folge forderte der Schlagersänger schon alle Bewohner auf, sie rauszuwählen. In der heutigen Folgen gehen die beiden dann freiwillig!

"Es ist heftig, was hier gerade abgeht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das noch weiter machen kann", zeigt sich Carina bereits zu Beginn zweifelnd. Auch Tim hat keine Kraft mehr – und so entscheiden die beiden sich, auszuziehen. Bei den anderen Bewohnern stößt das auf gemischte Reaktionen. "Ich kann es nicht verstehen auf der Zielgeraden. [...] Wer das nicht schätzt, hier zu sein, sollte auch nicht das Privileg haben", meckert Maurice. Zico (32) hingegen will den Musiker zum Bleiben überreden: "Ich würde es tatsächlich bis zum bitteren Ende durchziehen und irgendwann den Mittelfinger zeigen." Das hilft aber nichts. "Bloß weg hier von diesen Menschen", stellt Tim klar und rollt mit seinem Köfferchen davon.

Auch die Zuschauer auf X sind nicht einer Meinung. "Kein Verlust. Hält sich eh für was Besseres, kann alles besser, weiß alles besser" und "Tim ist nur ein Schlappschwanz", wettern die User. "Ich finde es absolut konsequent und richtig auf solche Leute zu scheißen. Das Geld braucht er eh nicht. Hat nichts mit aufgeben zu tun", meint ein anderer.

