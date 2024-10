Tim Toupet sagt Schlagerbooom-Auftritt krankheitsbedingt ab

Der beliebte Schlagerstar Tim Toupet (52) musste seinen geplanten Auftritt beim Schlagerbooom am 19. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle kurzfristig absagen. Gemeinsam mit Mickie Krause (54) wollte er dort den neuen gemeinsamen Song "Dann leg ich Schlager auf" präsentieren. Nun ist es Tim aufgrund gesundheitlicher Probleme jedoch nicht möglich, zum Auftritt zu kommen. "Leider bin ich zu angeschlagen, um nach Deutschland zu fliegen", erklärte Tim in seiner Instagram-Story. Während der 19. Oktober für die beiden Sänger eigentlich ein besonderes Highlight werden sollte, muss Mickie nun allein vor das Publikum treten.

Das Schlagerbooom-Event steht in diesem Jahr unter dem Motto "Alles funkelt, alles glitzert" und lockt zahlreiche Schlagerfans nach Dortmund. Neben Gastgeber Florian Silbereisen (43) werden Größen wie Maite Kelly (44), Roland Kaiser (72) und Andrea Berg (58) auf der Bühne stehen. Die Show wird ab 20:15 Uhr live im öffentlich-rechtlichen TV übertragen und gilt als größtes Schlagerfestival im deutschen Fernsehen. Für Künstler gleicht der Auftritt dort einem Ritterschlag: Wer neben Florian Silbereisen singen darf, hat es an die Spitze der Schlagerwelt geschafft. Diesen besonderen Moment wird Mickie jetzt ohne Tim erleben, was sowohl für ihn als auch für die Fans bedauerlich ist.

Tim, der eigentlich den Nachnamen Bibelhausen trägt, ist vor allem durch Partysongs wie "Ich bin ein Döner" bekannt geworden und füllt damit regelmäßig die Partyhochburgen auf Mallorca. Vor seiner Karriere im Schlagerbereich arbeitete er als Friseur – eine Tatsache, die er auch gerne humorvoll auf der Bühne thematisiert. Trotz des turbulenten Lebens als Musiker ist die Familie für Tim von großer Bedeutung: Er ist stolzer Vater und spricht in Interviews oft über den Spagat zwischen Beruf und Familienleben. Aktuell bleibt zu hoffen, dass er sich bald erholt und wieder mit gewohnter Energie auf die Bühne zurückkehren kann.

Instagram / timtoupet Tim Toupet im November 2023

Getty Images Tim Toupet, Schlagersänger

