Tim Toupet war schon vor seiner Musikkarriere Millionär

Tim Toupet (53) ist schon seit 20 Jahren erfolgreich als Schlagermusiker unterwegs. Zuvor war der "Du Hast Die Haare Schön"-Interpret als Friseur tätig, doch schon damals nagte er nicht am Hungertuch. "Ich hatte schon eine Million, bevor ich mit der Musik anfing", plaudert er nun in der Show "Über Geld spricht man doch" aus. Allerdings gelang ihm das nicht nur durch sein Handwerk. Schon in jungen Jahren interessierte sich der Kölner für das Thema Finanzen und erschuf sich durch Immobilien passives Einkommen. Inzwischen besitzt der Bierkönig-Star neben seinem Haus in Pulheim und der Yacht vor Mallorca auch noch zwei Häuser, die er vermietet.

In der Sat.1-Show legt Tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen heißt, seine Finanzen offen. Durch Mieteinnahmen und Auftritte verdient er über 22.000 Euro im Monat. Davon zahlt er 7.000 Euro Kredit für seine Immobilien, 2.000 Euro für seine Angestellten, 1.800 Unterhalt für seine zwei Söhne und Fixkosten, wie Versicherungen und Energiekosten. Zur Verfügung bleiben ihm nach diesen Abzügen immer noch rund 10.000 Euro.

In der Sendung betont Tim, dass er nichts von Designermode halte und eher sparsam mit seinem Geld umgehe. Beim Thema Beauty scheint der 53-Jährige aber eine Ausnahme zu machen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres verriet er gegenüber Bild, dass er sich die Augenlider straffen ließ. "Als Friseurmeister ist es selbstverständlich, dass man Schönheit auch nach außen tragen möchte", erklärte der einstige Sommerhaus-Bewohner.

Getty Images Tim Toupet, Schlagersänger

Instagram / timtoupet Tim Toupet im November 2023

