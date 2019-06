Uh, là, là – im Schlafzimmer von Denise Kappès (28) und Henning Merten geht es ganz schön heiß her! Erst vor einer Woche ließen der Musiker und das Ex-Bachelor-Babe die Bombe platzen: Sie haben sich ineinander verliebt und wollen ab sofort gemeinsam durchs Leben gehen. Zu diesem Zeitpunkt lief allerdings schon länger etwas zwischen den beiden. Und durch das Versteckspiel vor Familie, Freunden und der Öffentlichkeit mussten sie sich oft zusammenreißen. Klar, dass die zweisamen Momente da umso leidenschaftlicher waren.

So eine Undercover-Liebe kann ganz schön prickelnd sein! Im Interview mit Promiflash verrieten die Turteltauben nun, dass es ihnen schwerfiel, keine Zärtlichkeiten auszutauschen, wenn sie gemeinsam unterwegs waren – und vor allem, wie sie die ungestörten Situationen genutzt haben: "Auf jeden Fall macht es das dann leidenschaftlicher. Also wenn man sich dann mal so einen Blick zugeworfen hat, dann wusste man schon: Okay, heute Abend... wir stürmen das Zuhause", lachte der Ex von Anne Wünsche (27). Und auch Denise erinnert sich, wie erleichternd es war, wenn sie nach Events oder einem Einkaufsbummel dann endlich wieder allein waren: "Wenn wir dann im Auto saßen, war es so: erst einmal durchatmen."

Doch so sexy das alles auch klingen mag – es gab auch Nachteile. Vor allem Henning habe die Heimlichtuerei irgendwie blockiert. "Natürlich war das ein gewisser Kick aber irgendwann will man ja auch einfach glücklich sein dürfen und sich nicht verstecken müssen", betonte die Vollblutmami.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

AEDT/WENN.com Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

