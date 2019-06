Sagen sie bald zum zweiten Mal "Ja"? Im Mai gab es die Überraschung: Schauspielerin Sophie Turner (23) und Jonas Brothers-Sänger Joe Jonas (29) haben in einer geheimen Zeremonie in Las Vegas geheiratet. Dank des Musikerkollegen DJ Diplo (40) blieb die Blitz-Hochzeit nicht lange privat: Er veröffentliche ein Video der Trauung im Netz. Das Paar kündigte aber an, dass es noch eine zweite Feier geben werde, bei der auch ihre Familien und Freunde dabei sein werden. Jetzt fragen sich die Fans: Ist es bald soweit? Die frisch Vermählten posten nämlich ein Bild aus Paris!

Dass die beiden sich gerade in Frankreichs Hauptstadt befinden, ist dank des Eifelturms im Hintergrund des Knutsch-Pics, das Sophie auf Instagram mit ihren Followern teilt, unumstritten zu erkennen. Mit geschlossenen Augen genießt das frischgebackene Ehepaar den emotionalen Moment vor Paris' Wahrzeichen. Ob sie nur Urlaub in Europa machen oder tatsächlich schon für die große Hochzeitsfeier angereist sind, geht aus dem Bild nicht hervor.

Bei der Party zur Eheschließung soll es im Übrigen ziemlich sportlich zugehen. Angeblich soll sowohl Football als auch Rugby gespielt werden. Zuletzt hieß es aber noch, die Feier sei für den Spätsommer geplant. Ob es jetzt doch schon etwas früher ein zweites Jawort geben wird, bleibt also vorerst ungewiss.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der "Chasing Happiness"-Premiere

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de