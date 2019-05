Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) sollen noch in diesem Jahr zum zweiten Mal heiraten! Am 1. Mai gab sich das Paar nach den Billboard Music Awards ganz überraschend in Las Vegas das Jawort. Dabei war die Heirat eigentlich erst für den Spätsommer dieses Jahres geplant. Die große Hochzeitsfeier soll dann aber auch weiterhin stattfinden – und sogar noch unkonventioneller werden als die erste!

Zu den spontan geladenen Gästen der ersten Zeremonie gehörte unter anderem Joes Schwägerin Priyanka Chopra (36). Gegenüber Daily Mail plauderte die Schauspielerin nun aus, dass es eine weitere tolle, schöne Hochzeit geben soll. Bei der Feier wird es offenbar sportlich zugehen: Die Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger sollen an ihrem großen Tag Rugby und Fußball spielen wollen. Für Priyanka stehe schon jetzt fest: "Ich werde im Gewinnerteam sein."

Dass Sophie und Joe ein schrilles Paar sind, ist bekannt. Bei ihrem ersten Auftritt als Ehepaar nur wenige Tage nach ihrer Trauung sorgten sie mit ihren Outfits für Aufsehen: In kunterbunten Looks schritten sie über den roten Teppich der Met Gala. Seid ihr überrascht, dass die beiden so unkonventionell Hochzeit feiern werden? Stimmt unten ab!

Instagram / diplo Joe Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

Getty Images Priyanka Chopra im Mai 2019

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Februar 2019

