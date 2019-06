Sie haben sich ein zweites Mal getraut: Karlie Kloss (26) und Joshua Kushner schweben seit über sechs Jahren auf Wolke sieben. Im Juli 2018 fiel der Unternehmer dann vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nur drei Monaten später läuteten dann schon die Hochzeitsglocken – doch eine Trauung reicht dem Paar anscheinend nicht: Das Model und Joshua haben sich nun erneut das Jawort gegeben!

Das verrieten nun einige Instagram-Bilder von Karlies besten Freund Derek Blasberg. So verbrachte das angetraute Ehepaar ein ganzes Wochenende mit seinen Lieben auf einer Farm im US-Bundesstaat Wyoming. In einem ziemlich unkonventionellen Kleid im Country-Stil trat die 26-Jährige dort ein zweites Mal vor den Traualtar. Aber auch die Gäste konnten sich sehen lassen – so waren auch Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) unter der Partymeute. "Was für ein wunderschönes Wochenende, um geliebt zu werden und die Liebe zu feiern. Herzlichen Glückwunsch zu einer schönen Verbindung", schrieb der Schauspieler in einem Insta-Beitrag samt Foto von ihm und Katy.

Ihre erste Trauung zelebrierte das Paar im vergangenen Jahr in New York und feierte mit rund 80 Gästen eine jüdische Zeremonie. "Die Hochzeit war intim und sehr bewegend. Das Paar strahlte vor Glück!", plauderte damals ein Gast gegenüber People aus.

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom bei der zweiten Hochzeit von Karlie Kloss, Juni 2019

Instagram / dasha Joshua Kushner und Karlie Kloss mit Freunden, Juni 2019

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss bei ihrer zweiten Hochzeit im Juni 2019

