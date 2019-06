Peter Andre (46) wurde im Jahr 2012 von einem schweren Schicksalsschlag getroffen: Sein Bruder Andrew Andre verstarb 2012 an Nierenkrebs. Seitdem hat der Sänger hin und wieder mit Depressionen zu kämpfen. Die Trauer um sein enges Familienmitglied brachte jedoch nicht nur Peters Leben ins Wanken, es ließ ihn offenbar auch an der Standhaftigkeit seiner Ehe zweifeln. Seiner Frau Emily schlug der 46-Jährige damals deshalb vor, die Ehe besser zu beenden.

In einem Interview mit The Guardian erinnerte sich der Brite nun an das ernsthafte Gespräch mit Emily, das er kurz nach Andrews Tod führte, und verriet: "Ich sagte: 'Du kannst entweder bleiben und das mit mir durchstehen, was ich persönlich nicht tun würde, oder du kannst gehen.'" Doch entgegen seinem Rat entschied sich Emily dafür, zu bleiben und sagte: "Das ist überhaupt keine Frage für mich. Wir stehen das gemeinsam durch." Diese Entscheidung habe dem "Mysterious Girl"-Interpreten Kraft gegeben.

Rückblickend gab Peter zu, dass er die Situation und seine Trauer damals völlig falsch eingeschätzt habe. Grund dafür sei gewesen, dass der Musiker in den 90er Jahren zum ersten Mal unter Depressionen gelitten habe. Seit er dann auch noch von einem Fremden angegriffen worden wäre, seien Panikattacken dazugekommen.

Getty Images Emily und Peter Andre

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Emily und Peter Andre auf dem The Caudwell Children Butterfly Ball

Anzeige

Daniel Deme/ WENN.com Emily und Peter Andre auf einer Preisverleihung in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de