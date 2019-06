Endlich hat sie das Geheimnis gelüftet! Eva Marcille (34) plauderte Anfang Mai die erfreuliche Nachricht aus, dass sie und ihr Ehemann Michael Sterling erneut Eltern werden. Ob sich Sohn Michael Todd Jr. und Tochter Marley Rae über ein Schwesterchen und ein Brüderchen freuen dürfen, war bisher allerdings nicht bekannt. Doch bei den BET Awards konnte die America's next Topmodel-Gewinnern von 2004 die News nicht länger für sich behalten: Sie verkündete stolz das Geschlecht ihres Nachwuchses.

Als der The Real Housewives of Atlanta-Star den blauen Teppich der Preisverleihung betrat, sprudelte es aus ihm heraus: "Ja, es ist ein Junge. Das habe ich bisher niemandem gesagt", offenbarte Eva gegenüber dem US-Boulevardmagazin Extra. Außerdem verriet sie, dass ihre fünfjährige Tochter Marley sich mit dem Gedanken an ein weiteres Geschwisterchen erst anfreunden musste: "Als sie realisierte, dass ihr kleiner Bruder nun auch ein großer Bruder wird, war sie total gestresst und ich meinte: 'Nein, ich bin die große Schwester!'" Die US-Amerikanerin habe dann zu ihr gesagt: "Liebling, weißt du was, du bist sogar die Größte!"

Schon gegenüber People hatte Eva zuvor gescherzt: "Sieht so aus, als wenn der kleine Michael Jr. vom Baby zum mittleren Kind wird, und Marley wird die Chefin von allen sein!" Habt ihr auch gedacht, dass es ein Junge wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Eva Marcille und Michael Sterling bei den BET Awards 2019

Getty Images Eva Marcille, Ex-"America's next Topmodel"-Gewinnerin

Splash News Eva Marcille mit ihrer Tochter Marley Rae McCall

