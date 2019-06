Am Montagabend war es endlich so weit: Fast sechs Monate nachdem ihre Beziehung öffentlich geworden war, absolvierten Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (26) in Berlin ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Paar. Beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest schritten sie Arm in Arm über den roten Teppich. Und wenn sie nicht strahlend in die Kameras blickten, warfen sie sich verliebte Blicke zu. Die Turtelei ist auch ihren Promi-Kollegen nicht entgangen: Im Netz beglückwünschten andere Stars die beiden für ihr Liebesglück!

Auf ihrem Instagram-Account postete Sophia ein süßes Couple-Pic, auf dem sie Loris bei dem Event tief in die Augen blickt. So habe Massimo Sinató (38) seine frühere Let's Dance-Partnerin noch nie gesehen: "Dass wir dich einmal so verknallt erleben dürfen", schrieb der Profitänzer. Und Riccardo Simonetti kommentierte begeistert: "Ihr seid so ein schönes Paar. War schön, euch gestern zusammen zu sehen." Den Jubelstürmen schlossen sich auch Sonja Kirchberger (54) und Franziska Knuppe (44) an.

Für ihren Paar-Auftritt hatten sich Sophia und Loris mächtig in Schale geschmissen: Sie trug einen weißen Anzug aus Spitze – er hatte sich für ein Sakko und eine Hose in Schwarz entschieden. Diese Kombination rief bei Jorge Gonzalez (51) eine Assoziation hervor: "Sieht aus wie ein Hochzeitsfoto."

Gisela Schober / Kontributor / ActionPress Loris Karius und Sophia Thomalla beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Riccardo Simonetti beim Dreamball 2018

Anzeige

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de