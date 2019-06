Jetzt machen sie ihre Liebe so richtig offiziell! Ende 2018 wurden Sophia Thomalla (29) und Fußballer Loris Karius (26) zum ersten Mal turtelnd von Fotografen erwischt. In den Monaten darauf schwärmte Sophia in Interviews immer wieder von ihrem neuen Freund – beide posteten außerdem regelmäßig verliebte Pärchen-Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch eine Sache fehlte bisher: der gemeinsame Gang über einen roten Teppich – das hat sich nun geändert: Knapp ein halbes Jahr nach ihrem ersten Knutsch-Gelage zeigten sich Sophia und Loris nun zum ersten Mal gemeinsam bei einem öffentlichen Event!

Ihr Red-Carpet-Debüt wirkte wie ein Befreiungsschlag für das verliebte Paar: Arm im Arm besuchten sie Anfang der Woche zusammen das "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest in Berlin und konnten kaum die Finger voneinander lassen. Außerdem posierten beide strahlend für die Fotografen und warfen sich immer wieder verliebte Blicke zu. Ein Foto von der Party veröffentlichte die 29-Jährige auch auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie schlicht und sichtlich in love: "Dieses Lächeln" – ihren Satz unterstrich sie noch mit einem Emoji mit Herzaugen.

Erst vor Kurzem feierte Loris seinen 26. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag veröffentlichte seine Freundin Sophia ein süßes Couple-Pic und verfasste ein paar süße Zeilen: "Happy Birthday, Schöner! Endlich ein Jahr älter", kommentierte die Schauspielerin den Beitrag.

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin, Juni 2019

Anzeige

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest

Anzeige

AM/ SplashNews.com Loris Karius und Sophia Thomalla am Strand von Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de