So feiert Star-Kicker Lionel Messi seinen Geburtstag! Am 24. Juni wurde der Profi-Fußballer 32 Jahre alt. Obwohl Messi, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht, seine Kinder normalerweise eher selten in der Öffentlichkeit präsentiert, gibt er zu diesem besonderen Anlass seinen Fans einen ganz privaten Einblick: An seinem Ehrentag teilte der dreifache Vater im Netz mehrere Familien-Schnappschüsse mit seinen Followern!

Auf Instagram postete der Sportler eine Reihe von Bildern, die ihn und seine Liebsten beim Geburtstagfeiern zeigt. Auf einem der Fotos strahlen Mama Antonella Roccuzzo (31) und Papa Lionel fröhlich in die Kamera, während ihre beiden ältesten Söhne Mateo (3) und Thiago (6) offenbar noch nicht bereit fürs Familienfoto sind. Mit zusammengekniffen Augen stehen sie vor ihren Eltern und sorgen so für eine süße, leicht chaotische Moment-Aufnahme.

Zusätzlich zu dem kleinen Familienporträt, auf dem der jüngste Messi-Sprössling Ciro fehlt, postete Lionel noch ein Pärchenfoto von sich und seiner Antonella. Seit 2017 sind die beiden miteinander verheiratet und wirken auf dem Foto noch immer total verliebt. Auch den Fans gefallen die privaten Messi-Pics: Die Fotoreihe heimste bereits mehr als neun Millionen Likes ein.

Getty Images Lionel Messi im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft

Instagram / leomessi Fußballstar Lionel Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo

Getty Images Lionel Messi mit Barcelona gegen Liverpool

