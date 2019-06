Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) wollen unbedingt ein Kind! Seit Mai 2018 gehören sie zu den absoluten Traumpaaren in Hollywood und nach nur wenigen Monaten Beziehung hielt der Sänger schon um die Hand der Schauspielerin an. Im Dezember desselben Jahres folgte dann die romantische Hochzeit in Indien. Aktuell soll nun das Baby-Thema bei den Turteltauben ganz weit oben stehen: Die Planung wollen die beiden aber genau durchdacht angehen!

Ein Insider plauderte gegenüber HollywoodLife über die Kinderpläne des Ehepaares: "Im nächsten Jahr, nach Abschluss der großen Tournee, wollen sie sich der Familiengründung widmen." Den 22. Februar 2020 werden sich Nick und seine Frau wohl gemerkt haben denn: An diesem Tag findet das letzte Konzert der Jonas Brothers World Tour statt. Die Quelle verriet weiter, dass Nick während der ganzen Schwangerschaft für Priyanka da sein will. Zwar werde der Musiker auch wieder touren, aber sobald sein Kind auf der Welt ist, wolle der 26-Jährige seine Aufmerksamkeit vor allem auf seine Familie richten.

"Nick kann es kaum erwarten, Vater zu werden", hieß es weiter. Das Ehepaar soll aktuell über nichts anderes mehr sprechen und sich auch direkt mehrere Kids wünschen. Kurz nach ihrer Hochzeit Anfang Dezember schien es noch so, als würde der Nachwuchs noch ein wenig auf sich warten lassen: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder und wenn die Zeit reif ist, wird es passieren", meinte die 36-Jährige damals in einem Interview.

Getty Images Nick Jonas, Sänger

Getty Images Priyanka Chopra-Jonas und Nick Jonas bei der "Chasing Happiness"-Premiere

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

