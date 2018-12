Mit mehreren Traumhochzeiten haben Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) den Bund fürs Leben besiegelt. Nun rückt fast unweigerlich eine neue Frage in den Vordergrund: Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Zumindest eines scheint klar: Die Vorfreude auf Kids ist groß. Wie schnell es mit der Familienplanung gehen soll, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Und übertriebene Eile schätzt das berühmte Schauspieler-Pärchen dabei offenbar nicht.

"Ich sage immer: ''Der Mensch denkt, Gott lenkt'", erklärt Bollywood-Schönheit Priyanka im Gespräch mit dem People Magazin – und fügt bestimmt hinzu: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder und wenn die Zeit reif ist, wird es passieren." Ehemann Nick ergänzt zustimmend: "Lass uns erstmal ein Weilchen verheiratet sein, bevor wir all diese großen Entscheidungen treffen. Wir sind schließlich noch in unserer Flitterwochen-Phase und das soll auch noch lange so bleiben."

Klingt eher so, als müssten sich alle noch ein Weilchen gedulden. Insider aus dem Umfeld des Paares sind sich da allerdings nicht so sicher. So schätzt einer von ihnen bei Hollywood Life, es könnte mit dem Familienzuwachs jetzt auch ganz schnell gehen. "Alle Freunde von Priyanka erwarten, dass sie keine Zeit verschwenden werden, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen. Das hat Priorität für sie", erzählt die Quelle.

VB/MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas

