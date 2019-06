Zwischen den beiden scheint es mehr als ernst zu sein! Ende 2017 funkte es zwischen Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (44) und dem argentinischen Model Camila Morrone. Die Romanze der beiden wurde zu Beginn kritisch beobachtet und Camila in den Medien nur als weitere Laufsteg-Schönheit auf Leos langer Dating-Liste betitelt. Eineinhalb Jahre später sieht das anders aus: Die zwei sind noch immer ein Paar und die Beauty spricht bereits von Familienplanung. Wird der Oskar-Gewinner etwa bald Papa?

"Ich kann es kaum erwarten, ein Baby zu kriegen", gibt die Brünette gegenüber Gala zu. In dem Interview spricht sie ganz offen darüber, dass es ihr als Einzelkind besonders wichtig sei, eine richtige Familie zu haben. Der Job soll dabei auch nicht auf der Strecke bleiben: "Es ist mein absolutes Ziel, eine Karriere und eine Familie zu haben. Ich werde zwar weniger schlafen, aber ich werde es schaffen", erklärt die 22-Jährige entschlossen. Und ganz offenbar scheint der Film-Star der Mann zu sein, mit dem sie die Zukunftsplanung in Angriff nehmen möchte.

Was sie an dem Schauspieler am liebsten mag, plaudert die Argentinierin im Gespräch ebenfalls aus. "Ich mag Männer, die mich zum Lachen bringen. Das Leben ist hart und stressig genug, trotz allem musst du imstande sein, zu lachen. Ich möchte mit meinem Mann Spaß und eine gute Zeit haben, egal wo."

Getty Images Camila Morrone bei den Cfda Fashion Awards 2019

Gigi/MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio in L.A., März 2019

Getty Images Leonardo DiCaprio beim Film Festival in Cannes 2019

