Wird der ultimative Frauenschwarm etwa sesshaft? Seit knapp einem Jahr wird Leonardo DiCaprio (44) bereits ein heißer Flirt mit dem Model Camila Morrone nachgesagt. Weder die 21-Jährige noch der Oscar-Gewinner haben bisher ihre Beziehung bestätigt – auf dem Coachella-Festival und bei einem Strand-Besuch wurde das Paar allerdings schon zusammen erwischt. Nun soll der Blondschopf endlich bereit für etwas Ernstes sein: Bei den Turteltauben steht angeblich die Verlobung an!

Dass Camila das Thema angesprochen haben und der begehrte Hollywood-Star nicht abgeneigt gewesen sein soll, berichtete kürzlich das News-Portal Us Weekly unter Berufung auf Insider. Sollten die Quellen tatsächlich Recht behalten, wäre das eine kleine Sensation – immerhin ist Leo bekannt dafür, eine blutjunge Laufsteg-Schönheit nach der anderen zu daten und sich nicht fest zu binden.

Zudem kommen nicht zum ersten Mal Verlobungsgerüchte um die beiden auf. Im August, kurz nachdem das Couple turtelnd gesichtet worden war, hieß es schon, dass es bald den Weg zum Altar beschreiten wolle. Das Online-Magazin zitierte damals Freunde der zwei: "Sie sind sehr verliebt und reden übers Heiraten. Leo hat noch nie ein Mädchen so sehr geliebt wie sie." Glaubt ihr, dass an den Gerüchten etwas dran sein könnte? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Leonardo DiCaprio im September 2018

Getty Images Camila Morrone bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

