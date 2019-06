Steht die nächste, heiß erwartete Jonas-Hochzeit jetzt etwa ganz offiziell in den Startlöchern? Nach Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29)' spontaner Blitz-Hochzeit in Las Vegas warteten Fans und vermutlich auch der Rest des berühmten Clans nur darauf, die Schon-Eheleute ein zweites, ganz offizielles Mal als Braut und Bräutigam sehen zu dürfen. Jetzt scheint es so, als würde Tag X tatsächlich immer näher rücken: Priyanka Chopra (36) und ihr Gatte Nick Jonas (26) wurden nun am Flughafen geknipst!

Wie viele weitere Gäste waren zwar auch die Schauspielerin und ihr Partner bereits vor einigen Tagen in Frankreich eingetroffen – allerdings hielten sich die erst kürzlich vermählten Turteltauben noch in Paris auf. Die Trauung von Sophie und Joe soll Berichten zufolge aber in Südfrankreich stattfinden. Wie Paparazzi-Aufnahmen bei Daily Mail beweisen, machten sich die 36-Jährige und der 26-Jährige jetzt auf in einen Privatjet, mit dem Reiseziel: Avignon! Na, wenn das nicht für eine baldige Zeremonie spricht!

Den genauen Termin hatte das Brautpaar in spe nämlich nicht verraten – Dr. Phil McGraw, einer von Sophie und Joes Hochzeitsgästen, hatte dagegen kürzlich auf Instagram ausgeplaudert: "Ganz ruhig, eine Woche noch! Ha! Wir sehen uns auf der Hochzeit!"

Neil Warner/MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

Anzeige

Neil Warner/MEGA Priyanka und Nick Jonas

Anzeige

Getty Images Dr. Phil McGraw, TV-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de