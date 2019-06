Enthüllt hier schon wieder ein Promi-Kollege die Hochzeitspläne von Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23)? Anfang Mai hatten sich der Sänger und die Schauspielerin in Las Vegas das Jawort gegeben und wurden dabei unfreiwillig zum Netz-Hit: DJ Diplo streamte den Moment auf Instagram. Nun gab wieder ein Star-Kumpel der beiden Details auf der Plattform preis – das Hochzeitsdatum ihrer zweiten Zeremonie!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Braut in spe am Sonntag ein Knutsch-Foto mit ihrem Joe samt Blick auf den Eiffelturm in Paris. Unter den vielen schwärmerischen Kommentaren fand sich auch eine Botschaft des US-amerikanischen TV-Stars Dr. Phil, die die Fans aufhorchen ließ. "Ganz ruhig, eine Woche noch! Ha! Wir sehen uns auf der Hochzeit!", schrieb der Fernsehpsychologe unter den Beitrag. Das bedeutet offenbar: Sophie und Joe werden am kommenden Sonntag zum Altar schreiten!

Für das Paar wird es nach der Heirat in Vegas die zweite und viel traditionellere Eheschließung. Dass die Zeremonie in Frankreich stattfinden soll, ist bereits seit Dezember bekannt. Inzwischen wurden mit Priyanka Chopra (36) und Ehemann Nick Jonas (26) auch schon die ersten Gäste in der Stadt der Liebe gesichtet.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

Getty Images Dr. Phil McGraw in New York im April 2019

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

