Die vergangenen vier Dienstagabende trat das Spaß-Duo Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" ausnahmsweise nicht als Gegner, sondern als Team an. Während die Zuschauer zu Beginn noch von dem Format begeistert waren, kam die letzte Folge überhaupt nicht gut an. Jetzt ist die vorerst letzte Ausgabe über die Mattscheiben geflimmert und es stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch eine weitere Staffel geben wird. "Langweilig und gestellt", lautete das Urteil der Fans, die sich offenbar keine Neu-Auflage wünschen.

Im Netz zeigten sich die Zuschauer ziemlich enttäuscht. Nach starkem Start und viel Lob für die neue Idee der beiden Entertainer, ging das Publikum nun hart mit der Sendung ins Gericht. "‏Irgendwie ist das mies heute. Spiele unlustig, Regeln unlustig, Moderator unlustig. Nee, sorry… ich geh Wäsche sortieren", ist nur ein Beispiel für die vernichtenden Kommentare auf Twitter. Die Showreihe konnte nicht mehr an die Euphorie der letzten Wochen anknüpfen und dazu gab es auch noch andere Vorwürfe.

"Das ist heute 100 Prozent geschoben", machte ein Zuschauer seinem Ärger Luft und spielte darauf an, dass Joko und Klaas ihrem Arbeitgeber in den schier unlösbaren Aufgaben mehr als eindeutig unterlegen waren. Auch die Promiflash-Leser fanden die Show ziemlich ungerecht. Mehr als zwei Drittel der Leser stimmten in unserer Umfrage dafür ab, dass es bei den Spielen nicht fair zugegangen ist.

Getty Images Das TV-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

ProSieben Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt beim Comedy-Preis

