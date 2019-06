Was war denn mit Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) los? Am Dienstagabend kämpfte das Entertainer-Duo bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" nun schon zum vierten und vorerst letzten Mal um den Sieg: 15 Minuten Live-Sendezeit hätten die beiden Spaßvögel gewinnen können – und zwar zu ihrer freien Gestaltung! Doch ihre heutigen Gegner Jochen Schropp (40), Evil Jared (47), Stefan Gödde (43) und Co. kämpften tapfer im Namen des Senders: ProSieben gewann das heutige Duell haushoch!

Joko und Klaas verloren heute Abend sage und schreibe vier Spiele – und das, nachdem sie im vergangenen Battle noch zur Höchstform aufgelaufen waren und fünf von sechs Challenges für sich entschieden hatten. Die Konsequenz für die Komiker: Sie müssen morgen um 5:30 Uhr auf der Matte stehen und bis 1:30 Uhr nachts jede einzelne ProSieben-Sendung anmoderieren!

Die Zuschauer auf Twitter sahen diesen Ausgang bereits kommen – etliche User wunderten sich schon während der Sendung über Jokos und Klaas' schwache Leistung: "Ähm, hat die Hitze Joko und Klaas aufs Gemüt geschlagen oder was ist los?" , "Joko und Klaas versagen ja total, so kennt man sie gar nicht", kommentierten nur zwei Nutzer das Spektakel. Außerdem soll die heutige Sendung ziemlich unfair für die TV-Stars gewesen sein.

© ProSieben Evil Jared und Joko Winterscheidt bei "Joko & KLaas gegen ProSieben"

© ProSieben Klaas Heufer-Umlauf und Stefan Gödde bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

© ProSieben Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

