Jessica Paszka (29) ist offenbar unermüdlich! Obwohl die Temperaturen momentan weit über die 30-Grad-Marke klettern, gönnt sich die ehemalige Bachelorette keine Pause. Gut gelaunt und stets motiviert schwitzt sie auch im Hochsommer im Fitnessstudio – und das harte Training macht sich offensichtlich bezahlt. Im Netz teilte Jessi jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie stolz ihren durchtrainierten Body präsentiert – und der hat es wirklich in sich.

Dieses Foto in Jessicas Instagram-Story wird bei einigen Fans wohl für Schnappatmung sorgen! Sexy setzt sie ihre Kurven in einem orangefarbenen Bikini in Szene und gibt dabei den Blick auf ihre Muckis preis. Doch der Sommerbody kommt natürlich nicht von ungefähr. Kurz bevor die Essenerin das Pic veröffentlichte, erzählte sie ihrer Community, schon in den frühen Morgenstunden im Gym gewesen zu sein. "Ich war schon sehr fleißig heute Morgen, war schon um sieben Uhr wach, war beim Sport und bin schon fünf Kilometer gelaufen" brachte sie die Follower auf den neuesten Stand.

Wie Jessica im April im Promiflash-Interview verriet, habe sie momentan eine gute Sportroutine für sich gefunden: "Ich versuche schon jeden Tag ins Gym zu gehen, mal für eine Stunde, mal ist es auch mehr, also ich versuche schon, mich fit zu halten. Ich werde ja nicht jünger." Nur im Urlaub gehe sie das Thema Fitness dann auch mal entspannter an.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Gym

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Bikini

