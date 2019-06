Bei diesem Pärchen gibt es ständig einen Anlass zum Feiern! Erst vor Kurzem hatte Love Island-Star Stephanie Schmitz einen Grund zur Freude: Die Kuppelshow-Teilnehmerin wurde 25 Jahre alt! Genau eine Woche später wird im gemeinsamen Liebesnest mit ihrem TV-Kollegen und Freund Julian Evangelos schon wieder eine Torte aufgetischt, denn: Heute hat der Sonnyboy selbst Geburtstag und an seinem 27. Ehrentag hat seine Partnerin besonders süße Worte für ihn in petto!

Auf Instagram widmet Stephie ihrem Schatz einen Beitrag mit vielen gemeinsamen Fotos – ob im Urlaub, beim Wandern oder einem romantischen Date: Das Paar kann einfach nie seine Augen, Lippen oder Finger voneinander lassen. Rührender als die Aufnahmen ist höchstens die Bildunterschrift: "Ich finde, an solchen Tagen denkt man besonders an all das, was man bisher gemeinsam erlebt hat. [...] Wir haben die Welt bereist, sind in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen und unsere Beziehung hat auch diverse TV-Formate überstanden, ohne der Liebe auch nur ein bisschen zu schaden", freut sich die Hals über Kopf verliebte Blondine.

Tatsächlich gehen Julian und Stephie seit ihrem Kennenlernen bei "Love Island" 2017 gemeinsam durch dick und dünn – und selbst das Promi-WG-Chaos bei Das Sommerhaus der Stars konnte ihrer Liebe nichts anhaben. "Im Gegenteil: Sie ist von Tag zu Tag nur mehr geworden und ein Leben ohne dich ist undenkbar für mich", schwärmt die Fernseh-Beauty.

Instagram / stephiefashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige

Instagram / stephiefashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de