Es hat sich ausgeflittert – dabei hatte ihr Honeymoon noch gar nicht begonnen! Sarah (28) und Dominic Harrison (27) hatten bereits alles so romantisch geplant: Nach ihrer zweiten Hochzeit, die noch diesen Sommer stattfinden soll, wollten die Eltern von Mia Rose (1) eigentlich Anfang 2020 in die Flitterwochen fliegen. Auch der Ort war bereits ausgesucht: die Malediven. Doch jetzt verkündete Sarah ganz überraschend: Die Hochzeitsreise wird nicht stattfinden! Und ausgerechnet das exotische Ziel ist der Grund dafür – aber warum?

"Wir haben ja schon in der Öffentlichkeit preisgegeben, dass wir uns auf jeden Fall ein Geschwisterchen für unsere Tochter wünschen. In den tropischen Ländern, auf den Malediven und so, gibt es einen gewissen Virus, der gefährlich ist für Schwangere oder auch wenn man einen Kinderwunsch hat", erklärte die 28-Jährige gegenüber RTL. Das Risiko sei ihr und ihrem Mann zu groß, deswegen würden sie die Flitterwochen erst in zwei oder drei Jahren nachholen. Klingt ja fast, als wäre Sarah bereits in anderen Umständen, oder?

Diese Spekulationen erstickte sie im Interview aber sofort im Keim. "Ich habe so ein geiles Hochzeitskleid. Also, es darf nichts passieren", erzählte sie lachend. Sie und Domi würden ganz brav verhüten und ein zweites Baby sei erst Ende des Jahres oder 2020 geplant, führte sie weiter aus.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison in Kroatien, Juni 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Mai 2019

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison im Juni 2019

