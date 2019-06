Sie streckt schon wieder ihre Fühler aus! Katie Price (41) ist wohl ein riesengroßer Fan der Dating-Show Love Island. Kürzlich enthüllte das britische Model, dass sie ein Auge auf zwei Teilnehmer der Show geworfen hat. Die beiden gut aussehenden Insel-Bewohner, die es der Britin angetan haben, sind Boxer Tommy Fury und Fitnessstudio-Besitzer Anton Danyluk. Doch was ist mit Katies Partner, Kris Boyson?

In der britischen Talkshow Loose Women enthüllte das ehemalige Boxenluder kürzlich, dass es beim Anschauen der Dating-Show “Love Island” immer ganz aufgeregt sei. Der Grund: die beiden heißen Teilnehmer Tommy und Anton. "Katie ist der größte Fan von 'Love Island' – vor ein paar Jahren hat sie sich für Chris Hughes entschieden und jetzt hat sie Anton und Tommy im Visier", so ein Insider gegenüber The Sun. Chris war 2017 Teilnehmer der Sendung, bei der Singles in einer luxuriösen Villa auf einer sonnigen Insel das Abenteuer suchen.

Katie wird sich jedoch damit abfinden müssen, die beiden Hotties weiterhin nur aus der Ferne anzuschmachten. Denn derzeit ist sie glücklich in einer Beziehung mit Kris. Doch zumindest eine Sache hat er mit den beiden von Katie favorisierten Boys gemeinsam, Kris ist Personal Trainer, also mindestens ebenso durchtrainiert wie Tommy und Anton.

Instagram / anton_danyluk Anton Danyluk, britischer Fitness-Influencer

Instagram / tommytntfury Tommy Fury, britischer "Love Island"-Kandidat 2019

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Reality-Star

