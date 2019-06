Khloe Kardashian (35) hat allen Grund zum Feiern! Am 27. Juni wurde die Keeping up with the Kardashians-Beauty nun 35 Jahre alt. Von einer wilden Sause anlässlich ihres halbrunden Jubiläums fehlt bisher jede Spur auf ihren Social-Media-Kanälen – aber so wie man den Kardashian-Jenner-Clan kennt, wird sicherlich noch ein rauschendes Fest am kommenden Wochenende folgen. Doch erste Glückwünsche erreichten Khloe natürlich bereits. Und die haben es ganz schön in sich: Ihre Schwester Kourtney Kardashian (40) gratulierte dem Geburtstagskind jetzt mit unglaublich rührenden Worten!

Bei diesen emotionalen Zeilen dürften Khloe durchaus die Tränen gekommen sein: "Ich will, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin", betonte ihre Sis in dem Instagram-Posting und schrieb weiter: "Happy Birthday, die gesamte Welt sollte dir zu Füßen liegen." Dazu veröffentlichte sie einen Clip, in dem die beiden kichernden Schwestern in Party-Outfits bei Nacht zu sehen sind – das Ulkige daran: Khloe trägt Kourtney dabei Huckepack! "Meine seelenverwandte Schwester, die mich buchstäblich durchs Leben trägt und das sogar barfuß auf einer dreckigen Straße", beschrieb Kourtney die lustige Szenerie.

Auch Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21) ließ es sich nicht nehmen, ihr einen süßen Beitrag zu widmen: "Khloe, weder Zeit noch Distanz könnten das besondere Band trennen, das wir haben. Ich habe großes Glück, dich meine Schwester nennen zu können. Mein Leben wäre ohne dich wirklich nicht dasselbe", schüttete die Make-up-Mogulin ihr Herz aus. Dazu postete sie ein zauberhaftes altes Foto von sich und Khloe, auf dem Kylie als Säugling auf ihrer Brust liegt.

