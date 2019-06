Der große Tag von Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) rückt immer näher! Nach ihrer spontanen Blitz-Hochzeit in Las Vegas wollen die Game of Thrones-Beauty und der Jonas Brothers-Sänger sich nun noch einmal im großen Kreis das Jawort geben. Mehreren Berichten zufolge soll ihre zweite Trauung am kommenden Sonntag in der Nähe von Avignon in Südfrankreich stattfinden. Dorthin brachen unter anderem Joes Bruder Nick Jonas (26) und dessen Gattin Priyanka Chopra (36) am vergangenen Mittwoch auf – wo Bald-Braut Sophie ihre Ehrengäste jetzt herzlich in Empfang nahm!

Dies zeigen aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse vom Jonas-Clan. Direkt nachdem Priyanka und ihr Liebster aus ihrer schicken schwarzen Limousine ausgestiegen waren, schloss Sophie die zwei auch schon in ihre Arme. Die Vorfreude hat sie anscheinend bereits fest im Griff, dem breiten Grinsen nach zu urteilen. Joes und Nicks Bruder Kevin Jonas (31) traf offenbar im selben Moment ein – an der Seite seiner Frau Danielle (31). Die ganze Hochzeitsgesellschaft wirkt entspannt und glücklich. Kein Wunder bei dem Mega-Event, das ihnen noch bevorsteht!

Laut der Bildagentur Mega soll noch am heutigen Donnerstag eine erste Party für Braut und Bräutigam stattfinden – und zwar im prunkvollen Chateau de Tourreau. Freut ihr euch schon auf weitere Bilder? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

KCS Presse / MEGA Priyanka Chopra, Sophie Turner, Nick Jonas und weitere Hochzeitsgäste

KCS Presse / MEGA Sophie Turner, Nick Jonas und weitere Hochzeitsgäste in Avignon

KCS Presse / MEGA Chateau de Tourreau, Sophie und Joes Party-Location

