Oh, là, là, dieses Dekolleté hat es definitiv in sich! Seit wenigen Minuten feiert Let's Dance eine absolute Premiere: Zum ersten Mal flimmert "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" über die TV-Bildschirme. Neben den beliebten Coaches der Show sind natürlich auch die Moderatoren Daniel Hartwich (40) und Victoria Swarovski (25) mit von der Partie – und vor allem Vici sorgt mit ihrem Look mal wieder für Gesprächsstoff.

Während der ersten Minuten des Formats hatte die Twitter-Community nur Augen für die Kristallerbin. Der Grund: Die 25-Jährige betrat das Studio in einem schicken rosafarbenen Kleid – inklusive Mega-Ausschnitt. Doch wirklich gut kam das Dress bei den Usern nicht an. "Boobie-Alarm beim Glitzersternchen", "Das Kleid von Victoria gefällt mir nicht" und "Victoria Swarovski trägt ein Kleid, das an einen Friseurhocker aus den 60er Jahren erinnert", lautet das recht negative Urteil der Zuschauer.

Mittlerweile ist Victoria die Kritik an ihren Outfits wohl oder übel aber gewöhnt – schon während der 12. Staffel, die vor Kurzem zu Ende gegangen ist, konnte sie das Publikum nicht immer mit ihren Styles überzeugen. Davon ließ sich die Moderatorin allerdings nicht aus der Ruhe bringen – und setzt offensichtlich auch weiterhin auf ausgefallene Fashion-Variationen.

