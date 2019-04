Hat sich Victoria Swarovski (25) mit diesem Look einen Gefallen getan? Am Freitagabend flimmert endlich die neue Let's Dance-Episode über die TV-Bildschirme. Neben den aufregenden Performances der Stars sind auch ihre aufwendigen Outfits jedes Mal ein absolutes Highlight! Doch nicht nur die Tänzer sind ein echter Hingucker – Moderatorin Victoria schmeißt sich ebenfalls immer mächtig in Schale. Nur mit ihrem aktuellsten roten Feder-Kleid zieht sie sich jetzt einiges an Häme im Netz zu!

Die Twitter-User lassen kein gutes Haar an dem ausgefallenen Look der Beauty: "Die Swarowski hat Bibo getötet und das blutbefleckte Federkleid angezogen!", witzelt ein Nutzer und nimmt damit wohl Bezug auf den berühmten pelzigen Sesamstraßen-Bewohner. "Frau Swarovski sieht heute aus wie ein rot gefärbtes Huhn. Man merkt, Ostern rückt näher" und "Wie viele Vögel mussten sterben für das Kleid von Swarovski?", scherzen zwei weitere.

Dafür konnte eine andere Dame die Zuschauer mit ihrem Outfit begeistern: Jurorin Motsi Mabuse (37)! "Wow, Motsi sieht so hammermäßig aus" und "Hot-Mama Motsi", freuen sich zwei User über ihren Aufzug an diesem Abend – eine Kombi aus einer glitzernden Tunika sowie einer Leder-Leggins. Was sagt ihr zu Victorias Kleid? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Florian Ebener/Getty Images Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2019

Florian Ebener/Getty Images Moderatorin Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2019

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Juroren Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

