Was hält Nico Gollnick (29) von den Liebesgerüchten um seine Ex? Der Unternehmer und Patricia Blanco (48) gehen seit September vergangenen Jahres getrennte Wege. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin scheint inzwischen aber wieder frisch verliebt zu sein. In Kult-Moderator Andreas Ellermann soll sie angeblich ihr neues Glück gefunden haben. Bisher gibt sich die Tochter von Roberto Blanco (82) zwar noch sehr geheimnisvoll, was die Gerüchte angeht – doch ihr Verflossener Nico könnte sich eine Beziehung zwischen den beiden durchaus vorstellen: Von Andreas scheint er einen sehr positiven Eindruck zu haben!

Auf die Frage, ob Nico glaube, dass Patricia und ihr Neuer glücklich miteinander werden könnten, entgegnete er im Gespräch mit RTL: "Ich denke schon. Die beiden sind ja alterstechnisch nicht so unterschiedlich und haben einen ähnlichen Background mit der Unterhaltung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es was Tolles werden kann." Darüber hinaus fand er für den 54-Jährigen auch nur nette Worte: "Sympathischer Typ, glaube ich." Persönlich kenne der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Andreas zwar nicht, was er bisher von ihm gesehen und gehört habe, sei aber durchweg positiv, erklärte Nico weiter.

Die Gerüchte um eine vermeintliche Partnerschaft zwischen Patricia und Andreas kamen auf, nachdem die beiden Mitte Juni bei einer Spendengala des Moderators beim Turteln gesichtet wurden und dabei sehr vertraut miteinander gewirkt hatten. Bestätigt haben die zwei die Spekulationen bisher zwar nicht, in Interviews schwärmen sie aber zumindest offen voneinander.

Actionpress/ Brinckmann,Martin Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Juni 2019

Instagram / Patriciablancoofficial Patricia Blanco und Nico Gollnick

Actionpress/ Brinckmann,Martin Andreas Ellermann und Patricia Blanco in Hamburg, Juni 2019

