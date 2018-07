Kylie Jenner (20) wählt überraschend den natürlichen Look – ganz ohne Beauty-Injektion! In den vergangenen Jahren hatte die Unternehmerin eine optische Total-Verwandlung durchzogen: Aus einem unscheinbaren schmalen Mädchen war eine junge Frau mit XL-Kurven geworden. Besonders ihre schon früh aufgespritzten Lippen hatten für großes Aufsehen gesorgt – doch damit ist nun wohl Schluss: Die Lip Filler des Reality-TV-Stars sind komplett verschwunden!

Auf ihren neuesten Instagram-Bildern sind die ehemals üppigen Knutschwerkzeug der 20-Jährigen auf eine ganz normale Größe geschrumpft – das fällt auch Kylies Fans auf: "Irre ich mich oder sind ihre Lippen schmaler?", "Du siehst so schön aus mit deinen natürlichen Lippen!" und "Sie sieht aus wie die alte Kylie!", spekulieren die Follower in den Kommentaren eines Fotos mit BFF Anastasia Karanikolaou. Mit einer Antwort auf Letzteren verrät die Brünette dann das Geheimnis ihres neuen alten Looks. "Ich bin meine Lip Filler losgeworden!", bestätigt die Mama der kleinen Stormi.

Bei der Behandlung, der Kylie sich bereits seit dem 16. Lebensjahr unterzogen hatte, handelt es sich um das Aufspritzen der vorher so dünnen Mundpartie, bei der meist Hyaluronsäure in die Lippen injiziert wird. Diese wird von dem Körper nach spätestens 12 Monaten wieder vollständig abgebaut, weshalb die Kalifornierin regelmäßig nachpumpen lassen musste. Damit scheint sie nun aufgehört zu haben – und genießt nun ihr wunderbar natürliches Lächeln.

FayesVision/WE Kylie Jenner vor ihren Beauty-OPs

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Reality-TV-Star

