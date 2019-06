Was für ein niedlicher Geburtstagsgruß! Gerade erst feierten Dagi Bee (24) und Eugen Kazakov (25) ihren

ersten Hochzeitstag, da steht auch schon der nächste große Tag an: Am Freitag wurde der Ehemann der YouTuberin 25 Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentages widmete die Influencerin ihrem Schatz, wie in jedem Jahr, einen süßen Beitrag – und betonte darin ihre Liebe für den Cutter!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige eine Bilderreihe mit privaten Aufnahme von sich und Eugen. "Der größte Schatz in meinem Leben hat heute Geburtstag", verriet Dagi dabei und wünschte ihrem Liebsten Glück und Gesundheit – "und, dass wir irgendwann eine kleine süße Familie zusammen haben." Die Webvideo-Produzentin konnte nicht verbergen, wie glücklich ihr Liebster sie noch immer macht: "Ich liebe dich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen! Auf weitere 100 Jahre mit dir an meiner Seite", kommentierte sie das Posting weiter.

Was viele Fans sicher besonders freut: Unter der Bilderreihe befinden sich auch zwei bisher unveröffentlichte Pics von Dagis und Eugens Trauung auf Ibiza. Während sie sich auf der einen Aufnahme gegenseitig mit ihrer Hochzeitstorte füttern, küssen sie sich auf dem anderen Foto.

Actionpress/ Tamara Bieber Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee in ihren Flitterwochen

Anzeige

Was haltet ihr von Dagis Geburtstagsgruß? Total niedlich! Das ist mir zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de