Haben Michael Wendler (47) und seine 29 Jahre jüngere Freundin Laura Müller etwa nun den Vogel abgeschossen? Lange haben Fans des Schlagerstars auf das neue Album "Stunde Null" gewartet – vor allem auf den Titel "Einer liebt immer mehr". Grund dafür: Schon vor Monaten hatte die Flamme des "Sie liebt den DJ"-Interpreten das Musikvideo angeteasert. Mit einem XXL-Ausschnitt und einer Harley als Accessoire rührte sie ordentlich die Werbetrommel für ihren Schatz. Nun ist das lang ersehnte Video raus – und löste einen echten Shitstorm aus.

In dem Video putzt die leicht bekleidete Laura ein Motorrad und posiert dabei lasziv für die Kamera – und das scheint sogar Michaels Fans zu weit zu gehen. So kommentierte einer auf YouTube: "Wie kann man mit 47 Jahren seine 'Freundin', die 18 Jahre alt ist (18!!!), so zur Schau stellen? Peinlichster Typ." Ein anderer wiederum betitelte den Song direkt neu: "Eher: 'Wenn man seine Freundin nicht liebt und sie für kommerziellen Erfolg ausnutzt'." Das Gros der Fans scheint sein Urteil gefällt zu haben: Diese Single ist einfach für die "Mülltonne".

Dieser Shitstorm ist aber keinesfalls der erste, den das Paar kassieren musste. Erst vor wenigen Tagen hatte der Sänger eine regelrechte Kommentar-Flut ausgelöst, als er ein Foto von sich und seiner Liebsten veröffentlichte. Der Grund für den Aufruhr: Auf dem Bild tut es der Casanova seiner Freundin gleich und macht ein Duckface. Der Seitenhieb eines Users folgte prompt: "Macht mal den Ententanz."

Instagram / wendler.michael Laura Müller im Mai 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

