Mit einer großen Profi-Challenge ging die 2019-er Ausgabe von Let's Dance gestern Abend zu Ende. Profitänzer aus aktuellen und vergangenen Staffeln gaben in dem TV-Special emotionale Tanz-Choreografien zum Besten und überzeugten das Publikum vor allem mit der Leidenschaft, mit der sie über das Parkett der RTL-Show schwebten. Einen ganz besonderen Auftritt legten Oana Nechiti und ihr Ehemann Erich Klann (32) hin: Nach der Performance kullerten bei der 31-Jährigen sogar die Tränen.

"Mein Gefühl sagt mir nur, dass ich mich bei meinem Mann bedanken muss. Ich habe mich dafür nicht würdig gefühlt und er hat mich so motiviert, das zu machen", antwortete die Künstlerin auf die Frage von Moderatorin Victoria Swarovski (25), wie es sich anfühle, zurück zu sein. In der aktuellen Staffel war Oana nicht als Profitänzerin dabei gewesen und hatte daher Bedenken, dass sie mit den übrigen Teilnehmern des Specials nicht mithalten könne. Doch diese Sorge war offenbar mehr als unbegründet: Ihr Auftritt mit Erich überzeugte alle. Oanas Schwester Diana war ebenfalls Teil der Choreografie – und ging bei der Performance glatt als Oanas Zwilling durch.

Es sei ein emotionaler Moment gewesen, zusammen mit ihrem Liebsten in der Show zu tanzen, verriet die 31-Jährige in der Sendung. In einem Interview hatte die erfolgreiche Tänzerin vor Kurzem verraten, häufiger auch mal in Selbstzweifeln zu versinken. Kaum zu glauben – bei dem mega erfolgreichen Show-Auftritt.

TVNOW / Gregorowius Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti mit ihrer Schwester bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Tänzer Oana Nechiti und Erich Klamm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de