Opulente Kostüme, ein Abend voller Musik und großes Rätselraten: Gestern flimmerte die Musikshow The Masked Singer zum ersten Mal über die deutschen Fernsehbildschirme. Die Idee für das TV-Format, bei dem sich prominente Musiker unter Verkleidungen verstecken und Zuschauer sowie Juroren erraten müssen, welche Person sich unter dem jeweiligen Kostüm verbirgt, stammt ursprünglich aus Südkorea. Nachdem das Erfolgsformat in den USA einen echten Hype auslöste, wird es nun auch hierzulande ausgestrahlt – allerdings ohne hochkarätige Hollywood-Juroren-Besetzung. Kam die Jury bei den Zuschauern trotzdem gut an?

Ruth Moschner (43), Max Giesinger (30) und Collien Ulmen-Fernandes (37) treten in der deutschen Version als Jurorenteam an und leiten mit ihrem Rätselraten über die verhüllten Promis durch den Abend. Doch nicht bei allen Zuschauern stieß diese Besetzung auf großen Zuspruch. So wetterte ein Twitter-User: "Jury bitte austauschen, und wenn das nicht geht, dann bitte weniger quatschen." Auf zwei TV-Stars schien sich die Netzgemeinde besonders eingeschossen zu haben. "Nicht böse gemeint, aber Ruth Moschner geht gar nicht", lautete ein Kommentar und auch Max bekam sein Fett weg. Er hatte mit seinem Hemd tief blick lassen und Brusthaar gezeigt. So ätzte ein Nutzer: "Bis jetzt habe ich nur den Bären erkannt, es ist Max Giesinger."

Aber ist die neue Show bei den Zuschauern deswegen unten durchgefallen? Sicher nicht. Immerhin konnte das Musikformat mit einigen Highlights auftrumpfen – darunter vor allem die aufwendigen Verkleidungen: "Die Kostüme sind echt krass schön", war der vorherrschende Twitter-Tenor des Fernsehpublikums.

Bieber, Tamara / ActionPress Ruth Moschner im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Max Giesinger bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de