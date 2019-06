Das große Rätselraten hat begonnen! Heute flimmert die allererste Episode des Musik-Formats "The Masked Singer" über die deutschen TV-Bildschirme. Der Clue der Sendung: Zehn Promis aus allen Lebensbereichen stellen ihr Gesangstalent unter Beweis – ihre Identität wird jedoch von einer aufwändigen Kostümierung verborgen und erst mit ihrem Ausscheiden aus der Show aufgedeckt! Die Juroren Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Max Giesinger (30) müssen erraten, wer darunter steckt. Nun bekamen die Jury und die Zuschauer einen ersten Eindruck von den Verkleidungen: Und die Fans sind total begeistert von dem, was sie sehen!

Direkt nach Sendestart brach auf Twitter ein wahrer Sturm an Kommentaren los: "Wow, also wenn ich mir diese Kostüme so anschaue, könnte #TheMaskedSinger echt ganz cool werden", "OMG, dieses Engelskostüm würde ich auch gerne tragen" und "Die Kostüme sind echt krass schön! Das muss so ein riesiger Aufwand gewesen sein", freuen sich drei Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst über den außergewöhnlichen Anblick.

Die Kostüme erstrecken sich von verschiedenen menschlichen Figuren bis hin zu den unterschiedlichsten Tieren: Mit dabei sind ein Grashüpfer, Monster, Panther, Kakadu, Oktopus, Schmetterling, Eichhörnchen, Astronaut, Kudu und Engel. Welche Verkleidung gefällt euch am Besten? Stimmt ab!

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Donny Osmond und Nick Cannon in "The Masked Singer" 2019

Anzeige

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Gladys Knight als The Bee in "The Masked Singer" 2019

Anzeige

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Terry Bradshaw als The Deer in "The Masked Singer" 2019

Anzeige

Welche Verkleidung gefällt euch am Besten? Grashüpfer Monster Panther Kakadu Oktopus Schmetterling Eichhörnchen Astronaut Kudu Engel Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de