The Masked Singer bringt den Sherlock Holmes in den Zuschauern hervor! Soeben lief die allererste Folge des neuen Musikformats im TV. Das Besondere an der Sendung: Die singenden Kandidaten sind nicht nur deutsche Stars, sondern treten auch in aufwändigen Kostümen auf – sodass ihre Identität verborgen bleibt! Neben den Juroren Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Max Giesinger (30) sind natürlich auch die Zuschauer zum Rätselraten aufgerufen: Das ließen sich die Fans kein zweites Mal sagen und rieten sofort fleißig drauf los!

Wer steckt hinter welcher Verkleidung? Auf Twitter sind bereits die wildesten Theorien zu finden: "Der Grashüpfer ist Klaas Heufer-Umlauf von der Stimme her", will beispielsweise ein User wissen. "Ich habe an Jan Böhmermann gedacht", widerspricht ihm jedoch ein Weiterer. Bei ihren Wetten achten die Nutzer teilweise auf die kleinsten Details: "Uh, der Astronaut hinkt ein bisschen, oder?" und "Der Schmetterling muss eine ziemlich große Frau sein, vielleicht ein Model?" – den "The Masked Singer"-Zuschauern entgeht nichts! Zumindest was den Rätselspaß angeht, scheint das Format ziemlich beim Publikum zu punkten.

Mit Lucy Diakovska (43) wurde nun bereits die erste Kandidatin enthüllt. Die Ex-No Angels-Sängerin trug ein ausgefallenes Oktopus-Kostüm. Jedoch verlor sie ihr Battle gegen den bisher unbekannten Kudu, wurde zum Wackelkandidat und schließlich vom Publikum rausgewählt. Im Rennen sind jetzt noch der Grashüpfer, das Monster, der Panther, der Kakadu, der Oktopus, der Schmetterling, das Eichhörnchen, der Astronaut, der Kudu sowie der Engel. Habt ihr auch so viel Spaß am Raten? Stimmt ab!

Christian Augustin/Getty Images Ruth Moschner, "The Masked Singer"-Jurorin

Florian Ebener / Getty Images Moderator Klaas Heufer-Umlauf

Dominik Bindl/Getty Images Lucy Diakovska, Musikerin

