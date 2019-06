Das nennt man geballte Starpower! Der US-amerikanische Regisseur, Autor und Produzent Ryan Murphy (53) arbeitet zurzeit an einer Verfilmung des Broadway-Musicals "The Prom". Das Musical soll für die Kinoleinwand – beziehungsweise den Computermonitor – adaptiert werden und auf Netflix erscheinen. Allem Anschein nach hat der Streaming-Riese dem Regisseur dafür ein ordentliches Budget gewährt – denn die Besetzungsliste für das Projekt hat es wahrlich in sich!

Mit dabei sind unter anderem Pop-Superstar Ariana Grande (26) und Hollywood-Ikone Meryl Streep (70). Das berichtet das US-amerikanische Magazin Deadline Hollywood. Damit nicht genug: Auch Carpool Karaoke-Star und Talkmaster James Corden (40), die Rapperin Awkwafina (30), Schauspieler Keegan-Michael Key (48) und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (52) sind mit an Bord. Ryan selbst führt dabei nicht nur Regie, sondern ist auch für die Inszenierung verantwortlich.

Zu sehen geben soll es das prominent besetzte Musical ab Dezember 2020 – zuerst in ausgewählten Kinos, um die Chance auf Filmpreise zu erhöhen. Erst danach dürfen sich Netflix-Abonnenten über das Musikspektakel auf ihren PCs, TV-Geräten und Smartphones freuen.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Awkwafina, Rapperin

Anzeige

Getty Images James Corden, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de