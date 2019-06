Erst 2017 wurden die TV-Stars Heidi Montag (32) und Spencer Pratt (35) Eltern eines Sohnes. Der kleine Gunner Stone ist mittlerweile sogar ein Mini-Influencer, hat bereits seinen eigenen Instagram-Account mit etwa 78.000 Followern. Wenn es nach seiner Mutter geht, soll der Einjährige schon bald mit einem Geschwisterchen spielen können: Wie Heidi jetzt verriet, soll sie bereit für ein zweites Kind sein!

Seit Kurzem sind Heidi und Spencer wieder im TV zu sehen. In der Vorschau für die kommenden Folgen von “The Hills: New Beginnings” auf MTV enthüllte Heidi im Gespräch mit ihrem Ehemann: “Ich dachte, wir sollten uns an einem weiteren Baby versuchen." In klassischer Spencer-Manier reagierte er mit einem “Whoa!” Ganz so überraschend dürfte Heidis Aussage für den 35-Jährigen allerdings nicht sein. Schließlich sprach die 32-Jährige bereits während ihrer ersten Schwangerschaft von weiterem Nachwuchs.

Bisher schien Heidi wegen eines zweiten Kindes hin- und hergerissen. “Es ist schwer, weil ich möchte, dass sie vom Alter nicht zu weit auseinander sind und gleichzeitig brauche ich vielleicht etwas mehr Zeit dazwischen”, erzählte sie in einem Interview mit Us Weekly.

Getty Images Heidi Montag

Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag

Getty Images Heidi Montag, Spencer Pratt und Sohnemann Connor

