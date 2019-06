Sie machen sich öffentlich niedliche Liebeserklärungen! Kurz nachdem Denise Kappès (28) und Henning Merten zusammengezogen waren, ließen sie Mitte Juni die Bombe platzen: Die beiden Influencer sind viel mehr als nur Mitbewohner. Obwohl es immer wieder Spekulationen gibt, dass sie nur eine Fake-Beziehung führen, betonen die zwei, dass ihre Gefühle echt seien. Aber was liebt die ehemalige Bachelor-Kandidatin an ihrem Schatz eigentlich am meisten? Promiflash hat einmal nachgehakt!

"Was wirklich ganz weit oben steht, ist, dass er mich jeden Tag zum Lachen bringt – jeden Tag aufs Neue, selbst wenn ich die Nacht schlecht geschlafen habe und drei-, viermal wegen meines Sohnes aufstehen musste", erklärt die 28-Jährige und betont, dass Henning es immer wieder schaffe, dass sie gut gelaunt in den Tag starte – mit seinem Partner lachen zu können, sei für den Social-Media-Star besonders wichtig in einer Beziehung.

Und mit welcher Eigenschaft hat Denise es geschafft, ihren Lover umzuhauen? "Guck sie dir an: Erst mal sieht sie schön aus, zweitens ist ihr Charakter wunderbar. Sie ist eine tolle Mutter und bringt mich ebenfalls zum Lachen", schwärmt Henning im Promiflash-Interview. Die Reality-TV-Beauty habe ihn dazu gebracht, wieder er selbst zu sein. "Dadurch habe ich mich so ein bisschen in sie verguckt", gesteht der YouTuber.

