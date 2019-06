Star-Alarm bei Zoë Kravitz' (30) Hochzeitsvorbereitungen! Schon bald soll die schöne Tochter von Musiker Lenny Kravitz (55) ihren langjährigen Freund Karl Glusman ehelichen. Für die letzten Proben reisten bereits Dutzende hochkarätige Gäste nach Paris, wo die Trauung stattfinden soll. Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, welche Stars und Sternchen mit der Schauspielerin feierten: Neben Cara Delevingne (26) und ihrer Freundin Ashley Benson (29) waren auch Hollywood-Legende Denzel Washington (64) und Leinwand-Liebling Reese Witherspoon (43) dabei!

Wie People berichtet, fand am Freitagabend das traditionelle Probe-Essen für den großen Tag statt. Fotos der anwesenden Fotografen dokumentieren den Empfang der Gäste – unter ihnen Zoës Big Little Lies-Kolleginnen Shailene Woodley (27) und Laura Dern (52). Während Brautmutter Lisa Bonet (51) in einen geblümten Kimono geschlüpft war und ihr Ehemann Jason Momoa (39) in einer Kombi aus weißem Hemd und rosa Hose inklusive farblich passender Schuhe überraschte, ließ Denzel es entspannter angehen – er erschien in einem schwarzen Basic-Shirt.

Der Blickfang des Abends war jedoch die Braut selbst: Für das romantische Abendessen hatte Zoë ein weißes Bustier-Top, ebenfalls weiße Radler-Shorts und ein mit Perlen besticktes Netzkleid gewählt. Ihr Ehemann in spe glänzte in einem marineblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

KCS Presse / MEGA Cara Delevingne und Ashley Benson beim Pre-Wedding-Dinner von Zoë Kravitz

Anzeige

KCS Presse / MEGA Reese Witherspoon beim Pre-Wedding-Dinner von Zoë Kravitz

Anzeige

KCS Presse / MEGA Lisa Bonet beim Pre-Wedding-Dinner ihrer Tochter Zoë Kravitz

Anzeige

KCS Presse / MEGA Jason Momoa mit seinem Kindern Lola und Nakoa beim Pre-Wedding-Dinner von Zoë Kravitz

KCS Presse / MEGA Denzel Washington bei Zoë Kravitz' Pre-Wedding-Dinner in Paris

KCS Presse / MEGA Zoë Kravitz und Karl Glusman bei ihrem Pre-Wedding-Dinner in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de