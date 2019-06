Contdown für Bali! Vor ein paar Wochen gab es die ersten süßen Pärchen-Pics von Nadine Klein (33) und ihrem neuen Freund Tim zu sehen. Nachdem die ehemalige Bachelorette in ihrem Rosenkavalier Alexander Hindersmann (30) nicht die große Liebe gefunden hatte, scheint sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite aktuell ziemlich happy zu sein. Im Netz verkündete der Reality-TV-Star nun, dass es für die beiden bald losgeht: Die erste größere Reise steht vor der Tür.

"Der erste gemeinsame Urlaub mit Tim steht an und ich freue mich unfassbar auf die Zeit", schreibt die Beauty in einem Instagram-Post. Nach Bali soll der Trip führen und die Vorfreude auf Sonne, Strand und Meer scheint von Tag zu Tag zu steigen. Nadine forsche aktuell im Internet nach Tipps und Ideen, wie sie den Aufenthalt auf der Insel zu einem echten Traum gestalten können. Das genaue Ferienprogramm steht also noch nicht – dabei soll es doch am Montag schon losgehen!

Ob es auch Schnappschüsse der beiden an ihrem Reiseziel geben wird, bleibt spannend. Immerhin will Nadine ihren Tim, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auf ein Foto hoffen, dürfen die Fans trotzdem: "Wenn wir zusammen im Urlaub sind, kommt bestimmt auch das eine oder andere. Er will sich aber seine Privatsphäre bewahren und das werde ich respektieren", verriet sie erst kürzlich in ihrer Story.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein in Berlin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Reality-TV-Star

Getty Images Nadine Klein im Januar 2019 in Berlin

