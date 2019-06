Werden Nadine Kleins (33) Fans bald mehr Turtel-Fotos zu Gesicht bekommen? Die Ex-Bachelorette hat aktuell ihr Liebesglück gefunden: Nach der Beziehungspleite mit ihrem Staffel-Sieger Alexander Hindersmann (30) ist die blonde Schönheit nun mit einem anderen Mann happy. Ihr Neuer heißt Tim Nicolas, kommt aus Berlin und steht nicht in der Öffentlichkeit. Trotzdem beglückte die TV-Bekanntheit ihre Follower bereits mit einem innigen Pärchen-Schnappschuss – doch wird es davon noch mehr via Social Media zu sehen geben?

Komplett ausschließen möchte Nadine das nicht, wie sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story verriet: "Wenn wir zusammen im Urlaub sind, kommt bestimmt auch das ein oder andere. Er will sich aber seine Privatsphäre bewahren und das werde ich respektieren." Für die Influencerin sei es auch nicht wichtig, ihre Fans über ihren Beziehungsalltag auf dem Laufenden zu halten: "Ich war nie der Typ, der ständig öffentliche Liebesbekenntnisse bringen muss. Der einen Person, die es betrifft, sage und zeige ich es lieber persönlich", fügte sie hinzu.

Auf die Fan-Frage, was ihr an einem Mann wichtig sei, antwortete Nadine: "Ganz klar Respekt, Authentizität, Loyalität, Ehrlichkeit und dann kommt der Rest von alleine."

Instagram / nadine.klein Nadine Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Ex-Bachelorette

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Freund Tim

