Nico Schwanz (41) sorgt sich um seine Mama! Der ehemalige "Model of the World"-Sieger ist ein echter Familienmensch: Stolz präsentiert der Blondschopf seiner Community immer wieder niedliche Bilder mit seinem Sohn oder mit seinen Eltern. Nun hat der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer jedoch unangenehme Neuigkeiten mit seinen Fans geteilt: Seine Mutter hatte einen Herzinfarkt – doch inzwischen hat sie sich davon erholt.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 41-Jährige am Samstagnachmittag einen rührenden Beitrag: zu einem Bild, das ihn mit seiner Mama und seinem Sohn in einem Krankenhaus zeigt. Die Rentnerin ist an ein EKG-Messgerät angeschlossen und lächelt scheu in die Kamera. Zu dem Foto schrieb Nico: "Wie froh sind wir alle, dass es dir wieder besser geht. Du hast so viel Glück gehabt, meine liebe Mama. So schnell kann es gehen... Zack, Herzinfarkt!" Der TV-Star beendete seinen Post mit einer Liebeserklärung: "Wir lieben dich. Erhol dich gut!"

Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung fanden sich unter dem Beitrag bereits zahlreiche Genesungswünsche aus Nicos Community. Ex-Bachelor Leonard Freier (34) meldete sich ebenfalls bei seinem Kumpel: "Alles Gute für deine Mama!", kommentierte er den Schnappschuss.

ActionPress / Ot,Ibrahim Nico Schwanz 2018 in Hamburg

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und sein Sohn Damian

P.Hoffmann/WENN.com Nico Schwanz beim Audi Ascot Renntag

