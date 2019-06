Geht's noch süßer? Amy Schumer (38) ließ die ganze Welt an ihrer ersten Schwangerschaft teilhaben: Ob in Form von Bauchbildern oder gar völlig unzensierte Aufnahmen, die sie beim Übergeben zeigten, die Komikerin hielt wirklich nichts aus der Öffentlichkeit heraus! Vor sieben Wochen hatte das Warten endlich ein Ende, die Schauspielerin und ihr Mann Chris Fischer wurden Eltern eines Jungen: Ihr Sohnemann Gene Attell Fischer erblickte das Licht der Welt. Seither ließ die frischgebackene Mama das Netz auch einige Blicke auf ihren Spross erhaschen – dieses hautnahe und geradezu goldige Foto stellt alle bisherigen Babyfotos aber in den Schatten!

Mit diesem Upload auf ihrem Instagram-Account löste Amy unter ihren Followern Herzrasen aus: Der Schnappschuss zeigt ihren Sohnemann in Nahaufnahme und als wäre Gene sich dessen bewusst, lächelt der knapp zwei Monate alte Hosenmatz bis über beide Ohren! Dieser Anblick sorgte selbst bei Hollywood-Größen für Schnappatmung: "Wie schön sein Lächeln ist, das ist einfach zu viel", konnte keine Geringere als Filmstar Goldie Hawn (73) das Antlitz des Wonneproppen kaum fassen. Auch Jennifer Garner (47) war hingerissen und Demi Lovato (26) fehlten fast die Worte: "Oh mein Gott, hör auf", war alles, was die Musikerin bei Genes Strahlen überhaupt noch rausbrauchte.

Aber auch die Bildunterschrift hatte es in sich: "Er mag es, umherzuschauen und sich über sein Spielzeug, den schwarzweißen Schmetterling, zu amüsieren. Für ein Nickerchen ist er immer zu haben, aber auch für einen Heulanfall, wenn die regelmäßige Häufchen im Anmarsch sind", erzählte Amy auch über ihren Sohn so viel, wie sie sonst über sich preisgibt!

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Chris Fischer und Söhnchen Gene

Instagram / amyschumer Amy Schumers Sohn Gene

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Sohnemann Gene

