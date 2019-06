Mit diesem Verbot sorgte der "ZDF-Fernsehgarten" für mächtig Aufsehen! Eigentlich sollte DSDS-Juror Pietro Lombardi (27) Anfang Juni in der Show auftreten. Doch nachdem die Veranstalter von ihm verlangt hatten, dass er ohne seine geliebte Cap auftreten soll, cancelte er seinen Gig und ließ anschließend mächtig Dampf im Netz ab. Nun sorgt das Format erneut für Wirbel: Sängerin Géraldine Olivier soll ebenfalls wegen einer Äußerlichkeit abgelehnt worden sein. Der Grund: ihre kurzen Haare!

"Ich komme nicht in die TV-Sendung 'ZDF-Fernsehgarten'. Warum? Weil die Musikredakteurin meine Kurzhaarfrisur nicht mag. Wo gibt es denn sowas?", ärgerte sich die Schweizer Schlagersängerin jetzt via Facebook. Das sei noch nicht einmal alles gewesen: "Und... sie konnte keinen guten Titel auf meiner neuen CD 'Narben auf dem Herz' raushören", erzählte Géraldine weiter und witzelte dann: "Da frage ich mich doch, ob sie meine CD wirklich gehört hat oder ob sie nur nicht auf Frauen mit kurzen Haaren steht."

Von den entrüsteten Reaktionen ihrer Fans ermutigt, schickte Géraldine der ZDF-Programmdirektion daraufhin einen Brief, in dem sie ihre Sichtweise der Ereignisse schildert. Bisher soll sie noch keine Antwort erhalten haben. Gegenüber der Schweizer Tageszeitung Blick gab der ZDF-Pressesprecher jedoch ein Statement ab: "Die Vielzahl an Anfragen lässt es leider nicht zu, jede Künstleranfrage positiv zu beantworten. Bei der redaktionellen Auswahl der Künstler spielen optische Kriterien selbstverständlich keine Rolle", betonte der Verantwortliche darin.

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Géraldine Olivier beim "Adventsfest der 100.000 Lichter ", 2018

Anzeige

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Géraldine Olivier, Schlagersängerin

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Géraldine Olivier beim Cannes Filmfestival, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de