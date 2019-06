Prinz William (37) fiebert richtig mit! Zurzeit findet in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Auch die englische Nationalmannschaft ist bei dem Turnier vertreten und bisher schlagen sich die britischen Kickerinnen richtig gut: Am Donnerstag gelang ihnen ein souveräner 3:0-Sieg über Norwegen – damit zieht die Mannschaft nun ins Halbfinale ein. Ein Erfolg, über den sich offenbar auch die Royals sehr freuen: Im Netz gratulierte William den Damen nun mit emotionalen Worten!

Auf Twitter wandte sich der 37-Jährige an die siegreichen Engländerinnen: "Was für eine Performance, Löwinnen – eine hervorragende Vorstellung!" Neben der Gratulation ließ es sich der Duke of Cambridge zudem nicht nehmen, der englischen Frauen-Mannschaft noch einige motivierende Worte für die kommende Partie gegen die USA mit auf den Weg zu geben: "Das ganze Land steht hinter euch, wenn ihr am Dienstag ins Halbfinale geht. Her damit!"

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft befindet sich noch im Turnier. Am Samstagabend trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Viertelfinale auf Schweden. Durch die Auslosung könnten sich das deutsche und das englische Team möglicherweise sogar im großen Finale am 7. Juli gegenüberstehen.

Getty Images Spielerinnen der englischen Nationalmannschaft bejubeln ein Tor bei der Frauen-WM 2019

Getty Images Prinz William im Juni 2019

Getty Images Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Juni 2019

