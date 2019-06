Oh, oh! Kann die Prinzessin mit diesem Look einen Königinnen-Titel gewinnen? In der heutigen Folge von Promi Shopping Queen kämpfen Valentina Pahde (24), Sabrina Setlur (45) und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt um 3.000 Euro für einen guten Zweck! Die adlige Kandidatin durfte als Erste nach dem Motto "Muster-Mania – zeigen, wie aufgeregt die angesagten Muster sind" einkaufen – ihr endgültiger Look sagte dann aber nicht mal mehr ihr zu!

Wellen mit pinken Strähnen, Glitter-Ansatz und reichlich Highlighter auf den Wangenknochen – nachdem die zweifache Mutter im Friseursalon in den Spiegel geschaut hatte, konnte sie es selbst nicht fassen: Die letzte Station ihrer Shoppingtour im TV machte ihr sorgfältig konzipiertes Coachella-Styling zunichte! "Das ist schrecklich. Ich könnte mir nicht vorstellen, so zum Coachella zu fahren. Ich finde meinen Look grauenhaft. Absolut grauenhaft", kommentierte die sonst so edel geschminkte Royal ihr Äußeres. Guido Maria Kretschmer (54) fand das Ganze aber halb so wild!

Rund 119 Euro hatte die erste Promi-Shopperin am Schluss übrig – ihr eigenes Statement: "Selten so scheiße ausgesehen". Und wie bewerteten wohl Valentina und Sabrina das Kleider-Chaos? Mit stolzen 18 Punkten! Immerhin wurde der Horrorbesuch beim Stylisten längst abgedreht – in der Gegenwart ihrer Konkurrentinnen glänzte Elna-Margret schließlich mit ansehnlicherem Haar und Make-up.

TVNOW / Sebastian Pfütze Sabrina Setlur, Valentina Pahde und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim

Anzeige

Instagram / elna_margret_zu_bentheim Elna-Margret zu Bentheim und Sandy Grosch

Anzeige

TVNOW / Sebastian Pfütze Sabrina Setlur, Valentina Pahde und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt

Anzeige

Wie fandet ihr den Look? Schrecklich! Halb so wild! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de