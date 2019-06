Diese Akrobatin sorgte für eine kleine Überraschung auf der Let's Dance-Tanzfläche! Am Donnerstag fand die heiß ersehnte Profi-Challenge mit den Coaches des Promiwettbewerbs statt. Neben den Showsiegern Ekaterina Leonova (32) und Massimo Sinató (38), die mit einem Tango Argentino begeistern konnten, trat unter anderem auch Christina Luft (29) mit einer spektakulären Performance an. Dabei an ihrer Seite: Tänzerin Anelia Janeva, die Exfreundin von Helene Fischers (34) neuem Partner.

Christina und ihre vier Mitstreiterinnen legten zum Destiny's Child-Hit "Survivor" eine atemberaubende Luftakrobatik-Nummer hin. Auf Instagram richtete die 29-Jährige anschließend lobende Worte an das heiße Quartett, zu dem auch die Verflossene von Helenes Bühnenakrobat Thomas Seitel gehörte. "Von mir ist noch ein dickes Danke fällig für diese vier wunderbaren Schönheiten an meiner Seite! Eva Scheffers, Anelia Janeva, Jasmin Marschall und Samia Hofmann – ihr habt die Show gerockt, und das in Heels", feierte Christina ihre Crew und wünschte sich, bald wieder einmal mit ihnen das Parkett erobern zu können.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Ex von Helenes Neuem nach der Trennung in der Öffentlichkeit zeigt. Als Maskenbildnerin, Tänzerin und Choreografin ist Anelia gut im Showbusiness vernetzt, besuchte beispielsweise im Januar die Berlin Fashion Week und jubelte wenige Wochen später für die Dancing on Ice-Teilnehmer in Köln.

TVNOW / Gregorowius Christina Luft und Tänzerinnen in "Let's Dance – die große Profi-Challenge"

Instagram / christinaluft Christina Luft (vorne) und Anelia Janeva (o.l.) mit Akrobatinnen bei "Let's Dance"

TVNOW / Gregorowius Christina Luft (Mitte) mit Anelia Janeva (2.v.l.) bei der "Let's Dance"-Profichallenge

